Орловский театр Тургенева стал номинантом международной премии
Речь идет о спектакле "Метель".
Орловский государственный театр имени Тургенева стал номинантом международной премии "Золотой Трезини – 2025". Об этом рассказали в пресс-службе культурного учреждения.
Речь идет о спектакле "Метель" и номинации "Лучший реализованный проект театральной декорации".
"На сайте премии проходит народное голосование, которое определит обладателя специального приза зрительских симпатий. Для этого нужно нажать на значок "лайк" внизу страницы проекта", – отметили в театре.