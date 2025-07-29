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8:45, 29 июля 2025 года

С орловских полей намолотили полсотни тысяч тонн зерна

Страда в регионе начинает набирать обороты.



В Орловской области продолжается уборочная кампания. Ее ход 28 июля обсудили на аппаратном совещании в правительстве региона.

Зерно в данный момент убирается с полей в восьми районах. Намолочено уже 53 тысячи тонн зерна при средней урожайности 49 центнеров с гектара.

Общая посевная площадь под урожай этого года в Орловской области составляет 1 миллион 335 тысяч гектаров, в том числе 701 тысяча гектаров зерновых, зернобобовых и крупяных культур. В работе используют 2,5 тысячи зерноуборочных комбайнов и 2,7 тысячи грузовиков.


Эльза Ахмедбекова
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