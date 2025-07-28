Пенсионер из Смоленской области погиб в ДТП под Ливнами

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12:33, 28 июля 2025 года
Пенсионер из Смоленской области погиб в ДТП под ЛивнамиМужчина выехал на встречку и столкнулся с BMW X5.
Фото: Госавтоинспекция Орловской области
Вечером 27 июля в Ливенском районе Орловской области произошла авария со смертельным исходом. 77-летний водитель на "Ладе" вылетел на встречную полосу и врезался в BMW X5.
- В результате ДТП водитель автомобиля "Лада" скончался на месте происшествия, - рассказали подробности в Госавтоинспекции Орловской области.
39-летний водитель иномарки и его пассажирка получил травы, но госпитализация им не понадобилась.
Телеканал "Принт-ТВ" сообщил, что погибший был жителем Смоленской области. Пострадавшие - из соседней Брянщины.
Юлия Сабельникова
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