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17:23, 28 июля 2025 года ФОК на улице Матвеева в Орле готов на 65% Новый спортивный объект находится рядом со школой №36.



Фото: архив

28 июля на совещании под руководством губернатора Андрея Клычкова обсудили ход строительства физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Матвеева в Орле. Сейчас готовность объекта составляет 65%. Срок сдачи – октябрь 2025 года



Как сообщили в пресс-службе орловского горсовета, в настоящее время активно возводят кирпичные перегородки. Административно-бытовой комплекс уже остеклили. Также установлены трубопроводы горячего и холодного водоснабжения, завершены работы по вентиляции и кондиционированию.



Напомним, что в спорткомплексе появятся секции по бадминтону, танцевальному спорту, легкой атлетике, пулевой стрельбе, футболу, волейболу и баскетболу. На втором этаже разместят тренажерный зал.







Сергей Мерцалов





