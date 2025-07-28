ФОК на улице Матвеева в Орле готов на 65%

Новый спортивный объект находится рядом со школой №36.
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28 июля на совещании под руководством губернатора Андрея Клычкова обсудили ход строительства физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Матвеева в Орле. Сейчас готовность объекта составляет 65%. Срок сдачи – октябрь 2025 года
Как сообщили в пресс-службе орловского горсовета, в настоящее время активно возводят кирпичные перегородки. Административно-бытовой комплекс уже остеклили. Также установлены трубопроводы горячего и холодного водоснабжения, завершены работы по вентиляции и кондиционированию.
Напомним, что в спорткомплексе появятся секции по бадминтону, танцевальному спорту, легкой атлетике, пулевой стрельбе, футболу, волейболу и баскетболу. На втором этаже разместят тренажерный зал.