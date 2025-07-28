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16:27, 28 июля 2025 года

Браконьер из Орловской области заплатил 200 тысяч рублей за незаконную охоту

Штраф могли заменить на реальное лишение свободы.

Фото: архив "Вести-Орел"

Житель Орловской области едва не получил реальный срок за браконьерство. Мужчина вместе с друзьями пошел за добычей и причинил ущерб охотничьим ресурсам региона, сообщает пресс-служба УФССП по Орловской области. Суд признал его виновным по статье 258 УК РФ и назначил штраф 200 тысяч рублей.

- Судебный пристав вручил должнику постановление о возбуждении исполнительного производства и предупредил, что в соответствии с действующим законодательством в случае уклонения от уплаты штрафа наказание может быть заменено на более суровое, - рассказали в ведомстве.

Перспектива отправиться за колючую проволоку не входила в планы орловца, поэтому браконьер погасил задолженность. Исполнительное производство в отношении него завершено.


Юлия Сабельникова
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