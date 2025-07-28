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18:58, 28 июля 2025 года Орловцам объяснили, как тренироваться в жару Наш корреспондент Эльза Ахмедбекова пообщалась с фитнес-тренером Николаем Нальгиевым.







Тренировки в жару представляют опасность. Экстремальные погодные условия могут привести к обезвоживанию и истощению.



Можно ли после таких нагрузок позволить себе что-то большее, чем просто воду? Об этом мы поговорим с фитнес-тренером Николаем Нальгиевым.





Эльза Ахмедбекова





