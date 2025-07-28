Главная » Новости



14:30, 28 июля 2025 года В семнадцати районах Орловской области снизился уровень преступности За полгода в регионе раскрыли 1400 правонарушений



Фото: архив

Преступность в семнадцати районах области снизилась. Наибольший прогресс отмечен в Должанском, Новосильском, Краснозоренском и Малоархангельском районах.



За полгода в регионе раскрыли 1400 преступлений. Всего зафиксировано 3681 правонарушение. Количество тяжких и особо тяжких преступлений уменьшилось на 1,7%, это 336 эпизодов. Правоохранители установили личности 1154 подозреваемых и обвиняемых. Также найдены 13 человек, которые числились пропавшими без вести.



Структура преступлений выглядит следующим образом: почти 60% - это преступления против собственности, чуть больше 11% - против личности, 10% - экономические преступления, около 8% - незаконный оборот наркотиков. В УМВД подчеркнули, что раскрываемость убийств, краж и угонов составляет 100%.





Анна Вайсергисер





