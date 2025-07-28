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15:00, 28 июля 2025 года Орловец получил грант на выращивание кукурузы и развитие агротуризма Идею создания зеленого лабиринта Владимир Якунин почерпнул в школе фермеров.







Владимир Якунин в Верховском районе объединил два понятия - агротуризм и кукурузу. Он разработал проект, получил грант и теперь занимается выращиванием сладкой культуры, а также создает зеленые лабиринты для интеллектуальных квестов.



Идея зеленого лабиринта пришла к Владимиру из школы фермеров. С помощью агронавигатора он трактором выстриг сложный узор. Программу для навигатора создал его сын. Побродила по кукурузным зарослям и наш корреспондент Татьяна Тимохина.





Татьяна Тимохина





