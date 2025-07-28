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14:00, 28 июля 2025 года В Орле мужчину оштрафовали на 20 тысяч рублей за наркопреступление Его задержали на перегоне Орел-Кузьмичевка.



Фото: Штаб ЛО МВД России на станции Орел

В Орле завершено расследование уголовного дела против 31-летнего местного жителя. Его обвинили в незаконном приобретении и хранении наркотиков.



По информации Линейного отдела МВД России на станции Орел, мужчину задержали на перегоне Орел-Кузьмичевка. Выяснилось, что он через тайник купил почти 0,7 грамма N-метилэфедрона.



Уголовное дело по статье 228 УК РФ направили в Железнодорожный районный суд Орла. Суд признал мужчину виновным и назначил штраф в 20 000 рублей. Приговор вступил в силу.







Сергей Мерцалов





