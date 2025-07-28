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11:56, 28 июля 2025 года Орловское зерно будут убирать 2500 комбайнов Вся техника полностью готова к работе.



Фото: архив

Орловские агропромышленные предприятия готовы к уборке урожая. В работе задействуют 2 500 зерноуборочных комбайнов и 2 750 грузовиков. Вся техника отремонтирована и готова к использованию.



Как отмечает тг-канал "Телеграммы из Орла", в этом году приобрели 40 тракторов, 15 зерноуборочных и один кормоуборочный комбайн, а также более 100 единиц другой сельхозтехники. Для уборки и подготовки почвы купили и законтрактовали 40 тысяч тонн топлива. В регионе создали условия для хранения более 3,3 миллиона тонн зерна.



Сахарную свеклу примут и переработают четыре сахарных завода. Под урожай следующего года планируют засеять озимыми культурами 438 тысяч гектаров.





Сергей Мерцалов





