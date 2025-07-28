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10:50, 28 июля 2025 года В Орле за один день исчезли два человека Волонтеры отряда "ЛизаАлерт" ищут Юрия Жидкова и Михаила Красавина.



Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт" Орловской области

В Орле пропали два человека. Волонтеры отряда "ЛизаАлерт" разыскивают 57-летнего Юрия Жидкова и 33-летнего Михаила Красавина. С 23 июля их местонахождение неизвестно.









В день исчезновения Юрий был в серой футболке, синих джинсах и синих шлепанцах. Михаил ушел в синей футболке, синих спортивных штанах и синих кроссовках.



Всех, кто знает, где они находятся, или видел их, просят звонить по телефонам: 8(800)-700-54-52 или 112.







Сергей Мерцалов





