В Орле за один день исчезли два человека

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10:50, 28 июля 2025 года
В Орле за один день исчезли два человекаВолонтеры отряда "ЛизаАлерт" ищут Юрия Жидкова и Михаила Красавина.
Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт" Орловской области
В Орле пропали два человека. Волонтеры отряда "ЛизаАлерт" разыскивают 57-летнего Юрия Жидкова и 33-летнего Михаила Красавина. С 23 июля их местонахождение неизвестно.
В день исчезновения Юрий был в серой футболке, синих джинсах и синих шлепанцах. Михаил ушел в синей футболке, синих спортивных штанах и синих кроссовках.
Всех, кто знает, где они находятся, или видел их, просят звонить по телефонам: 8(800)-700-54-52 или 112.
Сергей Мерцалов
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