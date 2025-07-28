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11:26, 28 июля 2025 года В скверах "Орлята" и "Танкистов" в Орле высадили цветы Специалисты "Спецавтобазы" готовят город к праздничным мероприятиям.



Фото: МБУ "Спецавтобаза"

В Орле в скверах "Орлята" и "Танкистов" расцвели цветочные клумбы. К 5 августа город украшают специалисты "Спецавтобазы". Об этом они рассказали в соцсетях.



Ранее цветочные узоры уже украсили клумбы вдоль улицы Ленина. Там высадили цинерарии, бархатцы и петунии. Эти яркие и красивые растения не требуют особого ухода. При своевременном поливе они будут радовать глаз до самой осени.





Сергей Мерцалов





