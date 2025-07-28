В День Крещения Руси в орловских храмах зазвонят колокола
Праздничный благовест "Слава Тебе, Боже!" раздастся ровно в полдень.
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28 июля - в День Крещения Руси - в храмах Орловской области зазвучат колокола. Праздничный благовест "Слава Тебе, Боже!" начнется ровно в полдень. Об этом рассказали в Орловской митрополии.
Общецерковный перезвон состоится по благословению Святейшего Патриарха Кирилла в храмах и монастырях Русской Православной Церкви. Его проведут после Божественной литургии.
Эта традиция появилась в 2012 году и стала важной частью празднования Дня Крещения Руси. Колокольный звон напоминает о событии, которое определило судьбу русского народа и его духовный путь. Он прозвучит не только в России, но и за ее пределами.