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8:45, 28 июля 2025 года Орловские поисковики обнаружили останки шести солдат Красной Армии Раскопки велись в Новосильском районе.



Фото: УФСИН России по Орловской области

Орловские поисковики в рамках летнего этапа "Вахты Памяти" нашли останки шести бойцов Красной армии. При одном из них обнаружили футляр с хорошо сохранившимися очками. К сожалению, никаких личных вещей, которые помогли бы определить имена погибших, обнаружить не удалось. Останки безымянных героев по традиции перезахоронят с воинскими почестями.



Раскопки в Новосильском районе вели отряды "Крылья Победы" КП-7, "Красноармеец" СИЗО-1 УФСИН России по Орловской области, а также "Салют" и "Казачий дозор" из поселка Залегощь. Об этом сообщили в областном управлении ФСИН.





Сергей Мерцалов





