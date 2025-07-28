Орловские поисковики обнаружили останки шести солдат Красной Армии
Раскопки велись в Новосильском районе.
Фото: УФСИН России по Орловской области
Орловские поисковики в рамках летнего этапа "Вахты Памяти" нашли останки шести бойцов Красной армии. При одном из них обнаружили футляр с хорошо сохранившимися очками. К сожалению, никаких личных вещей, которые помогли бы определить имена погибших, обнаружить не удалось. Останки безымянных героев по традиции перезахоронят с воинскими почестями.
Раскопки в Новосильском районе вели отряды "Крылья Победы" КП-7, "Красноармеец" СИЗО-1 УФСИН России по Орловской области, а также "Салют" и "Казачий дозор" из поселка Залегощь. Об этом сообщили в областном управлении ФСИН.