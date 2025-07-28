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12:40, 28 июля 2025 года Орловские власти помогли собрать к 1 сентября девочку из ДНР Посылку отправили по просьбе участника СВО.



Фото: архив

Сотрудники департамента образования Орловской области помогли школьнице из Донецкой Народной Республики. Девочке, которая готовится к 1 сентября, передали новую школьную форму и канцелярские принадлежности: линейку, карандаши, тетради, обложки и рюкзак. Это полный комплект для учебных будней.



Посылку собрали по просьбе участника СВО. Боец познакомился с семьей девочки в Донецке и обратился к чиновникам с просьбой помочь ей подготовиться к новому учебному году.





Анна Вайсергисер





