Главная » Новости



7:26, 28 июля 2025 года Украинский беспилотник сбит в Орловской области Силы ПВО уничтожили вражеский БПЛА в ночь на 28 июля.



Фото: Минобороны

В ночь на 28 июля 2025 еще один вражеский беспилотник уничтожен в Орловской области. Защитили небо дежурные силы ПВО.



Как сообщает Министерство обороны РФ, всего эту эту ночь в России сбито и перехвачено 7 украинских БПЛА самолетного типа. Четыре в Ростовской области, по одному в Орловской и соседних Калужской и Брянской областях.



- Повреждений и пострадавших нет, на месте происшествия работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов, - прокомментировал губернатор Андрей Клычков.











Ольга СУПОНЕВА





