Украинский беспилотник сбит в Орловской области

Силы ПВО уничтожили вражеский БПЛА в ночь на 28 июля.
Фото: Минобороны
В ночь на 28 июля 2025 еще один вражеский беспилотник уничтожен в Орловской области. Защитили небо дежурные силы ПВО.
Как сообщает Министерство обороны РФ, всего эту эту ночь в России сбито и перехвачено 7 украинских БПЛА самолетного типа. Четыре в Ростовской области, по одному в Орловской и соседних Калужской и Брянской областях.
- Повреждений и пострадавших нет, на месте происшествия работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов, - прокомментировал губернатор Андрей Клычков.