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8:11, 28 июля 2025 года Орловцы могут получить субсидию по догазификации Выплата составляет до ста тысяч рублей на одно домовладение.



Фото: архив

Жители Орловщины могут получить субсидию по догазификации. Сумма выплаты - до ста тысяч рублей на одно домовладение.



Какие условия обязательны для получения меры поддержки: дом находится в собственности, есть договор с газораспределительной организацией и соответствие определенной категории граждан. А категории такие: ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны и боевых действий, члены погибших участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, участники СВО и члены их семей, инвалиды первой группы и ухаживающие за детьми-инвалидами орловцы,малоимущие граждане и многодетные семьи.



Соответствующее заявление орловцы могут подать в органы соцзащиты по месту жительства, отмечает региональный департамент соцзащиты.







Ольга СУПОНЕВА





