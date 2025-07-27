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18:27, 27 июля 2025 года Сквер отдыха появился в орловском райцентре Хомутово В регионе продолжается благоустройство общественных пространств.



Фото: Марина Серегина

В пгт Хомутово Орловской области завершилось обустройство Сквера отдыха. За преображение территории проголосовали сами жители.



Об этом сообщает районная газета "Трудовая слава". Голосование за благоустройство состоялось в 2024 году, а в этом сквер уже готов принимать гостей. Обошелся ремонт в 1,7 миллиона рублей.



- На месте бывшей танцплощадки обустроена территория с ограждением, лавочками, урнами. От здания центра культуры и площадки ведут две тротуарные дорожки. Уложено 300 кв. м асфальта, установлен бордюрный камень. Дополнительно сделана отмостка вдоль здания, устроены лестничные аварийные выходы. Вдоль тротуаров и площадки оборудованы осветительные приборы, - отмечает издание.









Ольга СУПОНЕВА





