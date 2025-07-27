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13:15, 27 июля 2025 года Из аварийного жилья в Орловской области переселили еще три сотни человек За первое полугодие 2025-го расселено больше 150 жилых помещений.



Фото: Ольга Супонева

С начала 2025-го года в Орловской области расселили больше 150 жилых помещений, признанных аварийными. Новоселье отпраздновали 358 орловцев.



Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства:



- Продолжаются мероприятия по расселению аварийного жилищного фонда, признанного аварийным после 1 января 2017 года. В настоящее время они осуществляются за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников финансирования.





Ольга СУПОНЕВА





