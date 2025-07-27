Память погибших на Донбассе детей почтили в Орловской области
В детских лагерях региона состоялась минута молчания.
Фото: Детский центр "Елочка"
В Орловской области сегодня почтили память детей, погибших за время военных действий на Донбассе. В детских оздоровительных лагерях состоялась минута молчания.
Об этом сообщили в пресс-службе правительства Орловской области. Несовершеннолетних, погибших под вражеским огнем, вспоминают 27 июля - в ДНР эта дата официально признана Днем памяти детей – жертв войны в Донбассе. Их имена высечены на Аллее ангелов в Донецке.