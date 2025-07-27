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13:07, 27 июля 2025 года Память погибших на Донбассе детей почтили в Орловской области В детских лагерях региона состоялась минута молчания.



Фото: Детский центр "Елочка"

В Орловской области сегодня почтили память детей, погибших за время военных действий на Донбассе. В детских оздоровительных лагерях состоялась минута молчания.



Об этом сообщили в пресс-службе правительства Орловской области. Несовершеннолетних, погибших под вражеским огнем, вспоминают 27 июля - в ДНР эта дата официально признана Днем памяти детей – жертв войны в Донбассе. Их имена высечены на Аллее ангелов в Донецке.





Ольга СУПОНЕВА





