Жара ждет орловцев в ближайшую неделю

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17:04, 27 июля 2025 года
Жара ждет орловцев в ближайшую неделюВозможны дожди. Публикуем подробный прогноз.
Фото: Анастасия Мельникова
Жаркая погода ожидается в Орловской области в последнюю неделю июля. Публикуем, по традиции, подробный прогноз на грядущую рабочую пятидневку.
Согласно данным Росгидрометцентра, в понедельник 28 июля воздух в Орле прогреется до +16..+29 градусов. Переменная облачность, без осадков.
Во вторник 29 июля от +17 до +29, небольшая облачность, но без дождя. Похожая погода ждет орловцев и в среду 30 августа: на термометрах от +17 в темное время суток до +30 днем. Без осадков.
В четверг 31 июля небо затянет тучами и пойдет дождь. Жара немного спадет: синоптики прогнозируют +19..+26.
В пятницу 1 августа переменная облачность и небольшой дождь. На термометрах +17..+27 градусов.
Ветер на будущей неделе ожидается восточный с переходом на юго-восточный. Атмосферное давление чуть ниже нормы 741-742 мм рт.ст.
Ольга СУПОНЕВА
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