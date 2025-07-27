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17:04, 27 июля 2025 года Жара ждет орловцев в ближайшую неделю Возможны дожди. Публикуем подробный прогноз.



Фото: Анастасия Мельникова

Жаркая погода ожидается в Орловской области в последнюю неделю июля. Публикуем, по традиции, подробный прогноз на грядущую рабочую пятидневку.



Согласно данным Росгидрометцентра, в понедельник 28 июля воздух в Орле прогреется до +16..+29 градусов. Переменная облачность, без осадков.



Во вторник 29 июля от +17 до +29, небольшая облачность, но без дождя. Похожая погода ждет орловцев и в среду 30 августа: на термометрах от +17 в темное время суток до +30 днем. Без осадков.



В четверг 31 июля небо затянет тучами и пойдет дождь. Жара немного спадет: синоптики прогнозируют +19..+26.



В пятницу 1 августа переменная облачность и небольшой дождь. На термометрах +17..+27 градусов.



Ветер на будущей неделе ожидается восточный с переходом на юго-восточный. Атмосферное давление чуть ниже нормы 741-742 мм рт.ст.





Ольга СУПОНЕВА





