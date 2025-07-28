Жители Орловской области потратили на продукты 46 миллиардов рублей

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7:27, 28 июля 2025 года
Жители Орловской области потратили на продукты 46 миллиардов рублейС января по май 2025-го.
Фото: Юлия Сабельникова
Орелстат представил данные об обороте розничной торговли в регионе. С января по май 2025-го года он достиг 93 миллиардов рублей.
Большая часть, а именно 47 миллиардов, пришлась на непродовольственные товары и соответственно еще 46 миллиардов - на продукты. Прирост к аналогичному периоду прошлого года составил 1,2%.
- Доля продаж на ярмарках и розничных рынках составила лишь 2,8%, тогда как 97,2% всего оборота взяли на себя торгующие организации и ИП, осуществляющие деятельность вне рынка, - сообщили в Орелстате.
Ольга СУПОНЕВА
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