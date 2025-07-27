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16:04, 27 июля 2025 года В Орловской области решили искоренить автохулиганство Цель - снизить количество ДТП и их трагических последствий.



Фото: Ольга Супонева

В Орле прошел круглый стол, темой которого стала борьба с автохулиганами. Дискуссия состоялась на площадке ОНФ в Орле.



Участники заседания поговорили о том, к каким печальным и трагическим последствиям приводит опасная езда. По словам одного из спикеров Кирилла Афонина, замначальника отдела ДПС, взаимодействия с правоохранительными органами и исполнения административного законодательства управления Госавтоинспекции Орловской области, борьба с автохулиганами - задача непростая.



- Значительная часть аварий происходит из-за грубых нарушений ПДД и небрежного отношения участников движения к безопасности. Наблюдается практическая невозможность безопасного преследования молодых и несовершеннолетних водителей-нарушителей, так как попытка остановки часто провоцирует их на опасное бегство, чреватое потерей управления и новыми жертвами, - отметил Афонин.



Прозвучали предложения о повышении ответственности родителей несовершеннолетних участников дорожного движения, расширении полномочий комиссий ПДН, борьбы с автохулиганством с помощью интеллектуальных систем мониторинга.



- Инициативы и предложения будут обобщены комитетом для дальнейшей работы и выработки конкретных мер, направленных на искоренение автохулиганства и повышение безопасности на дорогах региона, - сообщает пресс-служба Орловского облсовета.





Ольга СУПОНЕВА





