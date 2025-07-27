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15:17, 27 июля 2025 года В Орле у жительницы первого этажа вынесли технику через открытое окно Полиции удалось поймать вора.



Фото: Ольга Супонева

Орловчанка оставила открытым окно в квартире и лишилась техники. К ней в жилище, расположенное на первом этаже, проник вор.



Подробности рассказали в пресс-службе УМВД России по Орловской области. Как оказалось, жительница Заводского района ушла по делам, а окно не закрыла. Домушник воспользовались ситуацией: пробрался в квартиру и похитил плазменный телевизор и монитор.



Полицейским удалось установить подозреваемого, им оказался местный 35-летний мужчина. Похищенное имущество изъято, а орловец будет дожидаться суда под стражей - возбуждено дело по статье о краже, совершенной с незаконным проникновением в жилище.











Ольга СУПОНЕВА





