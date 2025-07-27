В Орле у жительницы первого этажа вынесли технику через открытое окно
Полиции удалось поймать вора.
Фото: Ольга Супонева
Орловчанка оставила открытым окно в квартире и лишилась техники. К ней в жилище, расположенное на первом этаже, проник вор.
Подробности рассказали в пресс-службе УМВД России по Орловской области. Как оказалось, жительница Заводского района ушла по делам, а окно не закрыла. Домушник воспользовались ситуацией: пробрался в квартиру и похитил плазменный телевизор и монитор.
Полицейским удалось установить подозреваемого, им оказался местный 35-летний мужчина. Похищенное имущество изъято, а орловец будет дожидаться суда под стражей - возбуждено дело по статье о краже, совершенной с незаконным проникновением в жилище.