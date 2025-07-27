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14:06, 27 июля 2025 года

Фотовыставка "Образ времени" откроется в Орле 30 июля

Гости краеведческого музея смогут увидеть работы Светланы Тенянко.


В Орловском краеведческом музее 30 июля состоится откретие фотовыставки "Образ времени". В экспозицию войдут работы Светланы Тенянко (Михайловой) - пейзажи и фотонатюрморты, снятые в Орловской области. 

Светлана Тенянко - автор персональных выставок "По Курским улицам пройду", "В поисках света", "Молчание", член Орловского фотографического общества, преподаватель фотографии для детей. Гостям выставки представят 44 работы, все они выполнены в 2024 и 2025 годах, сообщили в пресс-службе Орловского краеведческого музея.

Выставка будет работать до 31 августа 2025.

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Ольга СУПОНЕВА
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