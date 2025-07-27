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9:30, 27 июля 2025 года Школы Орловской области проверяют силовики Росгвардия проводит рейды перед началом учебного года.



Фото: Ольга Супонева

В Орловской области силовики проверяют образовательные организации, пока до учебного года остается чуть больше месяца. Росгвардейцы обследуют школы в составе межведомственных комиссий.



Во время этой инспекции силовики оценивают инженерную укрепленность зданий и документацию по антитеррористической защищенности, наличие и исправность охранных сигнализаций, тревожных кнопок и систем видеонаблюдения. В случае выявления недостатков, они доводятся руководству объекта, для их устранения, пояснили в пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области.



Проверить предстоит все школы в зоне дислокации подразделений вневедомственной охраны ведомства.





Ольга СУПОНЕВА





