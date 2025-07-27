МФЦ Орловской переведут часть услуг в электронный формат

|
|воскресенье 27.07.2025 14:54:09
|302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
|
|
|
|
|Главная » Новости
10:02, 27 июля 2025 года
МФЦ Орловской переведут часть услуг в электронный форматПланируется также сократить сроки их оказания и упростить порядок.
Фото: Ольга Супонева
В Орловской области планируется расширить перечень услуг, предоставляемых через МФЦ. Кроме того, сам процесс должен занимать меньше времени и стать проще.
Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона:
- Будет проведена совместная работа по расширению перечня предоставляемых услуг через МФЦ, а также переводу ряда услуг в электронный формат.
Тематическа встреча с представителями департамента информационных технологий уже состоялась. Работа ведется в рамках федерального проекта "Государство для людей".
Ольга СУПОНЕВА
|
© 2002−2025 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.