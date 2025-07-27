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10:02, 27 июля 2025 года МФЦ Орловской переведут часть услуг в электронный формат Планируется также сократить сроки их оказания и упростить порядок.



Фото: Ольга Супонева

В Орловской области планируется расширить перечень услуг, предоставляемых через МФЦ. Кроме того, сам процесс должен занимать меньше времени и стать проще.



Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона:



- Будет проведена совместная работа по расширению перечня предоставляемых услуг через МФЦ, а также переводу ряда услуг в электронный формат.



Тематическа встреча с представителями департамента информационных технологий уже состоялась. Работа ведется в рамках федерального проекта "Государство для людей".





Ольга СУПОНЕВА





