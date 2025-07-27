Один БПЛА самолетного типа уничтожен ночью силами ПВО над Орловской областью

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8:30, 27 июля 2025 года
Один БПЛА самолетного типа уничтожен ночью силами ПВО над Орловской областьюВраг вновь атаковал российские регионы.
Фото: Минобороны
В ночь на 27 июля 2025 в Орловской области уничтожен один украинский беспилотник самолетного типа. Свежую сводку опубликовало Миноброны РФ.
Атаку на российские регионы в темное время суток отражали силы ПВО. Всего уничтожено и перехвачено 99 вражеских БПЛА, большая часть в соседней с Орловской Брянской области - 36 штук.
Также были сбития в Смоленской, Калужской, Волгоградской, Ростовской, Воронежской, Курской областях, Крымом, акваторией Черного моря, над Московским регионом, Нижегородской и Тамбовской областями.
Ольга СУПОНЕВА
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