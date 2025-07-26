Главная » Новости



14:47, 26 июля 2025 года В Залегощи в реке утонула женщина Компания отдыхала в необорудованном для купания месте.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В Орловской области случилась очередная трагедия на воде. В реке Неручь в Залегощи в необорудованном для купания месте утонула женщина.



Как рассказали в региональном управлении МЧС России, погибшая отдыхала в компании. В один момент друзья услышали крики подруги о помощи, но сделать ничего не вышло. Водолазам оставалось только достать тело.



С начала купального сезона в Орловской области утонули три человека. В июне в Силикатном пруду в Орле утонул подросток, а в июле трагедия случилась с мужчиной, решившим поплавать в Оке в районе Бетонного переулка.





Артем Ежаков





