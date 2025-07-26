Орловские программисты создали систему автооткрытия укрытий при ракетной опасности

Также разработка содержит другие полезные функции.

Орловские программисты кластера ГЛОНАСС создали систему "Городовой". С ее помощью население будут информировать о ракетной опасности не только по радиосигналу, но и по электронным табло на остановках и в общественном транспорте, а замки на подвалах и в подъездах – если они электронные – откроются автоматически.

Сейчас система проходит этап тестирования. В пилотном режиме к ней подключена одна из многоэтажек в Орле.

Также "Городовой" содержит другие полезные функции. Помимо автоматического открывания дверей, в систему устанавливается комплекс датчиков на задымленность и протечку воды. Одновременно в момент объявления опасности разработка может автоматически подключать средства радиоэлектронной борьбы.