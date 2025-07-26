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12:00, 26 июля 2025 года Территорию вокруг городского центра культуры в Орле благоустроит "ТСК Альянс" Фирма получила контракт после уклонения другого подрядчика от соглашения.





В Орле назвали нового подрядчика, который благоустроит территорию вокруг городского центра культуры по улице Комсомольской. Контракт на сумму 24,4 миллиона рублей заключили с ООО "Торгово-строительная компания Альянс".



Срок действия контракта прописан по 31 декабря 2025-го года. На благоустройство отводится рабочих 90 дней. На него будет действовать пятилетняя гарантия. Подрядчику предстоит обновить покрытие, бортовые камни, ливневки и отмостку, а также поставить ограждение, подпорную стенку и малые архитектурные формы.



Соглашение оформили после уклонения первого подрядчика от оформления сделки. Изначально планировалось, что ремонтом займется ООО "СК ГАРАНТ".





Артем Ежаков





