Орловские хирурги восстановили лицо пострадавшему в аварии
Пациент поступил с обширным переломом левого скулоорбитального комплекса.
Фото: ООКБ
Челюстно-лицевые хирурги Орловской областной клинической больницы восстановили лицо пострадавшему в ДТП. Пациент поступил с обширным переломом левого скулоорбитального комплекса, сообщает региональный информационный портал со ссылкой на пресс-службу медицинского учреждения.
Врачи восстановили анатомическую целостность и убрали косметическую деформацию, использовав мини-винты и мини-пластины. Через две недели швы сняли.
Стараниями хирургов трудоспособность пациента была восстановлена, он сам доволен результатом лечения.