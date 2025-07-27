Орловский бизнес позвали к прокурору и омбудсмену

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13:04, 27 июля 2025 года
Орловский бизнес позвали к прокурору и омбудсменуС предпринимателями встретятся Алексей Тимошин и Евгений Лыкин.
Прокурор Орловской области Алексей Тимошин и уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Евгений Лыкин встретятся с региональными бизнесменами.
Встреча пройдет 4 августа в 10:00. На приеме обсудят вопросы нарушения прав предпринимателей.
По вопросу записи на встречу можно обратиться по следующим телефонам:
• 8 (4862) 40-56-49 – старший помощник прокурора Орловской области по рассмотрению обращений и приему граждан Наталья Харыбина;
• 8-903-637-14-95, 8 (4862) 43-63-89 – дежурный прокурор.
Артем Ежаков
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