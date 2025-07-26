В Орловской области вынесли приговор по делу о мошенничестве с заказами на маркетплейсе
За махинации наказали менеджера пункта выдачи и ее знакомого.
Орловский районный суд оштрафовал менеджера пункта выдачи заказов одного из маркетплейсов и ее знакомого. Их признали виновными в групповом мошенничестве. Женщина заплатит 70 тысяч рублей, ее подельник – 100 тысяч, рассказали в прокуратуре.
Как следует из материалов дела, сообщники заказывали на маркетплейсе товары без предоплаты и оформляли доставку в пункт, где работала женщина. После товары похищались путем оформления фиктивного возврата. Маркетплейс из-за преступной пары потерял 183 тысячи рублей.