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17:00, 26 июля 2025 года В Орловской области вынесли приговор по делу о мошенничестве с заказами на маркетплейсе За махинации наказали менеджера пункта выдачи и ее знакомого.





Орловский районный суд оштрафовал менеджера пункта выдачи заказов одного из маркетплейсов и ее знакомого. Их признали виновными в групповом мошенничестве. Женщина заплатит 70 тысяч рублей, ее подельник – 100 тысяч, рассказали в прокуратуре.



Как следует из материалов дела, сообщники заказывали на маркетплейсе товары без предоплаты и оформляли доставку в пункт, где работала женщина. После товары похищались путем оформления фиктивного возврата. Маркетплейс из-за преступной пары потерял 183 тысячи рублей.





Артем Ежаков





