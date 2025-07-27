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9:00, 27 июля 2025 года В Орловской области перевозчик отказался от контракта и попал в "черный список" Победивший в конкурсе на обслуживание маршрутов в Ливенском районе предприниматель беспричинно уклонялся от обязанностей.





В Орловской области индивидуальный предприниматель внесен в "черный список" подрядчиков за уклонение от заключения контракта на перевозку пассажиров по трем маршрутам в Ливенском районе, связывающим населенные пункты Екатериновка, Липовец и Грязцы с районным центром.



Несмотря на то, что ИП победил в конкурсе, подписывать соглашение он не спешил, при этом объективных причин для этого у него не было. Маршруты в итоге обслуживает другой перевозчик.





Артем Ежаков





