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12:45, 26 июля 2025 года В Орловской области открыли памятную доску моряку-подводнику Память капитана первого ранга Анатолия Горбачева увековечили на фасаде школы №6 в Ливнах.



Фото: администрация города Ливны

В преддверии Дня Военно-Морского Флота России в Ливнах на фасаде школы №6 установили мемориальную доску в честь капитана первого ранга Анатолия Горбачева. О жизненном пути моряка-подводника рассказали в городской администрации.



Вся его жизнь была связана с военным флотом. Образование Горбачев получил в Высшем военно-морском училище подводного плавания. Спустя шесть лет он возглавил самый мощный атомный подводный крейсер стратегического назначения.



На его счету четырнадцать океанских походов. Пять лет и восемнадцать дней он провел под водой, плавал под арктическими льдами, прорывался через океанские противолодочные рубежи и выполнял боевое патрулирование в назначенных районах.



После выхода в отставку Анатолий Николаевич занимался литературной деятельностью — писал и издавал книги. Моряк-подводник ушел из жизни в возрасте 85 лет в 2023 году.







Сергей Мерцалов





