Последние выходные июля в Орле будут жаркими и с дождем
Публикуем подробный прогноз погоды на субботу и воскресенье.
Фото: Ольга Супонева
Последние выходные июля-2025 в Орле выдадутся жаркими, синоптики передают дождь. Публикуем, по традиции, подробный прогноз погоды на субботу и воскресенье.
Как сообщает Росгидрометцентр, в субботу 26 июля в Орле ожидается переменная облачность. В ночное время и днем прогнозируется дождь. Температура воздуха при этом будет на уровне +17 ночью и +25 днем. Атмосферное давление 742 мм рт.ст.
В воскресенье 27 июля вновь переменная облачность и небольшой дождь. На термометрах +17..+25. Давление на прежнем уровне.
По предварительному прогнозу, на следующей рабочей неделе на Орловщину придет тридцатиградусная жара.