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18:37, 25 июля 2025 года Последние выходные июля в Орле будут жаркими и с дождем Публикуем подробный прогноз погоды на субботу и воскресенье.



Фото: Ольга Супонева

Последние выходные июля-2025 в Орле выдадутся жаркими, синоптики передают дождь. Публикуем, по традиции, подробный прогноз погоды на субботу и воскресенье.



Как сообщает Росгидрометцентр, в субботу 26 июля в Орле ожидается переменная облачность. В ночное время и днем прогнозируется дождь. Температура воздуха при этом будет на уровне +17 ночью и +25 днем. Атмосферное давление 742 мм рт.ст.



В воскресенье 27 июля вновь переменная облачность и небольшой дождь. На термометрах +17..+25. Давление на прежнем уровне.



По предварительному прогнозу, на следующей рабочей неделе на Орловщину придет тридцатиградусная жара.





Ольга СУПОНЕВА





