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21:00, 25 июля 2025 года
В "Орловском Полесье" подружились зубренок и оленихаЭти животные — самые любимые у посетителей зоовольерного комплекса.
В национальном парке "Орловское Полесье" возникла необычная дружба между зубренком и оленихой по кличке Оля. Она забежала из соседнего вольера.
Все началось полгода назад, когда в зоовольерный комплекс привезли двух самок краснокнижных зубров. Одна из них ждала потомство.
Через два месяца в зубрином семействе произошло пополнение: на свет появилась малышка Милка. Татьяна Тимохина расскажет, как чувствует себя зубренок и о том, как ей удалось подружиться с оленихой.
Татьяна Тимохина
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