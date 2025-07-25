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21:00, 25 июля 2025 года В "Орловском Полесье" подружились зубренок и олениха Эти животные — самые любимые у посетителей зоовольерного комплекса.







В национальном парке "Орловское Полесье" возникла необычная дружба между зубренком и оленихой по кличке Оля. Она забежала из соседнего вольера.



Все началось полгода назад, когда в зоовольерный комплекс привезли двух самок краснокнижных зубров. Одна из них ждала потомство.



Через два месяца в зубрином семействе произошло пополнение: на свет появилась малышка Милка. Татьяна Тимохина расскажет, как чувствует себя зубренок и о том, как ей удалось подружиться с оленихой.





Татьяна Тимохина





