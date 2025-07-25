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19:30, 25 июля 2025 года

В Орловской области полиция задержала подозреваемых в краже денег с АЗС

Инцидент произошел в Глазуновском районе.

Фото: Ольга Супонева

Полиция задержала подозреваемых в краже денег с автозаправочной станции в Глазуновском районе. Ночью неизвестные проникли на АЗС, взломали терминал самообслуживания и украли купюроприемник. Владелец станции потерял 37 тысяч 800 рублей.

Полиция изъяла отпечатки пальцев и изучила записи с камер видеонаблюдения. Было возбуждено уголовное дело по статье "кража".

Подозреваемых задержали "по горячим следам". Ими оказались жители Малоархангельского района - 20-летний и 31-летний мужчины. У них изъяли похищенные деньги.

На АЗС они приехали на личном автомобиле. Расследование продолжается. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области, подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.



Сергей Мерцалов
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