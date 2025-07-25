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20:00, 25 июля 2025 года

Орловчанка выплатила по алиментам долг на сумму более миллиона рублей

Женщина полностью рассчиталась с 14-летней дочерью.

Фото: архив

Жительница Орловской области, лишенная родительских прав, погасила крупный долг по алиментам своей 14-летней дочери. Из-за алкоголизма матери девочка оказалась в детском доме и была удочерена другой семьей. За время пребывания в учреждении накопился долг в размере 1 172 000 рублей.

Несмотря на предупреждения судебных приставов, женщина игнорировала свои обязательства и скрывалась. Ситуация изменилась, когда приставы выяснили, что она переехала в другой город и начала новую жизнь. Женщина бросила вредные привычки, устроилась на работу и решила исправить ситуацию.

После предупреждения о возможном уголовном преследовании, она сначала внесла первый платеж в 300 000 рублей, а затем в течение двух месяцев полностью погасила весь долг. Об этом сообщили в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Орловской области.



Сергей Мерцалов
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