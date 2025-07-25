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18:00, 25 июля 2025 года Число пострадавших от укусов клещей в Орловской области превысило две тысячи Больше 600 приходится на детей.





К 24 июля в медицинские учреждения Орловской области с укусами клещей обратились 2042 человека, в том числе 612 детей. Актуальную статистику привели в региональном управлении Роспотребнадзора.



Число случаев болезни Лайма осталось на прежней отметке. В 2025-м году клещевым боррелиозом заболели 22 взрослых. Среди клещей, снятых с людей, инфицированным оказался почти каждый пятый.



От клещей обработано 488 гектаров общественных территорий и детских лагерей. При прогулках в лесных массивах специалисты рекомендуют отдать предпочтение светлой одежде, оставлять на теле минимум открытых мест и регулярно осматривать себя.





Артем Ежаков





