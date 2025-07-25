В Нарышкино установят памятник экипажу разбившегося Ми-8
23 мая командир Андрей Силантьев, летчик-штурман Егор Бучнев и старший бортовой техник Руслан Жванко ценой своих жизней отвели падающий вертолет от жилых домов.
Фото: архив "Вести-Орел", информационно-аналитический отдел Орловской митрополии
В поселке Нарышкино в Орловской области установят памятник экипажу разбившегося вертолета Ми-8.
23 мая 2025-го года командир Андрей Силантьев, летчик-штурман Егор Бучнев и старший бортовой техник Руслан Жванко ценой своих жизней отвели падающую машину от жилых домов. На месте крушения позже установили памятную табличку.
Полноценный памятник экипажу планируют установить в сквере локальных войн. Для изготовления и установки памятника объявлен сбор средств. Реквизиты указаны на сайте Орловской митрополии.