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15:00, 25 июля 2025 года В Нарышкино установят памятник экипажу разбившегося Ми-8 23 мая командир Андрей Силантьев, летчик-штурман Егор Бучнев и старший бортовой техник Руслан Жванко ценой своих жизней отвели падающий вертолет от жилых домов.



Фото: архив "Вести-Орел", информационно-аналитический отдел Орловской митрополии

В поселке Нарышкино в Орловской области установят памятник экипажу разбившегося вертолета Ми-8.



23 мая 2025-го года командир Андрей Силантьев, летчик-штурман Егор Бучнев и старший бортовой техник Руслан Жванко ценой своих жизней отвели падающую машину от жилых домов. На месте крушения позже установили памятную табличку.



Полноценный памятник экипажу планируют установить в сквере локальных войн. Для изготовления и установки памятника объявлен сбор средств. Реквизиты указаны на сайте Орловской митрополии.









Артем Ежаков





