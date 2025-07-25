В приложении "Госуслуги.Дом" орловцы могут быстро вызвать аварийную службу
На главном экране страницы нужно нажать кнопку "Авария".
Фото: тг-канал "Телеграммы из Орла"
Теперь в приложении "Госуслуги Дом" жители Орла могут быстро подать заявку на устранение аварии. Если у вас прорвало трубу, отключилось электричество или вы почувствовали запах газа, не волнуйтесь. Просто откройте приложение на главном экране и нажмите кнопку "Авария". Об этом сообщаеттг-канал "Телеграммы из Орла".
Приложение подскажет, когда нужно обращаться в аварийно-диспетчерскую службу. На экране появится актуальный номер для звонка. Если номера нет, можно отправить заявку в управляющую организацию.
Для использования приложения необходимо авторизоваться через подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг. В следующих обновлениях появятся номера аварийно-диспетчерских служб от ресурсоснабжающих организаций.