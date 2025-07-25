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18:30, 25 июля 2025 года В приложении "Госуслуги.Дом" орловцы могут быстро вызвать аварийную службу На главном экране страницы нужно нажать кнопку "Авария".



Фото: тг-канал "Телеграммы из Орла"

Теперь в приложении "Госуслуги Дом" жители Орла могут быстро подать заявку на устранение аварии. Если у вас прорвало трубу, отключилось электричество или вы почувствовали запах газа, не волнуйтесь. Просто откройте приложение на главном экране и нажмите кнопку "Авария". Об этом сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла".



Приложение подскажет, когда нужно обращаться в аварийно-диспетчерскую службу. На экране появится актуальный номер для звонка. Если номера нет, можно отправить заявку в управляющую организацию.



Для использования приложения необходимо авторизоваться через подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг. В следующих обновлениях появятся номера аварийно-диспетчерских служб от ресурсоснабжающих организаций.





Сергей Мерцалов





