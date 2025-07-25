Громкий хлопок в Орле был переходом самолета на сверхзвук
Жители города и пригорода услышали мощный звук днем 25 июля.
Громкий звук, напугавший жителей Орла и пригорода днем 25 июля, оказался переходом самолета на сверхзвук. Орловцев просят сохранять спокойствие.
Некоторые очевидцы сообщили, что задрожали стекла, другие — что сработали сигнализации в машинах. По информации тг-канала "Телеграммы из Орла", пугаться орловцам не следует. Этот шум возник в момент преодоления самолетом звукового барьера.