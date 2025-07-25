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17:00, 25 июля 2025 года Орловчанка Дарья Белопухова завоевала три медали международного турнира в Бресте Девушка дважды поднималась на высшую ступень пьедестала.





Орловчанка Дарья Белопухова завоевала три медали Матчевой встречи по легкой атлетике. Международный турнир с участием спортсменов из России и Беларуси завершился накануне в Бресте.



В активе спортсменки золотые медали, завоеванные на дистанциях в 100 и 200 метров, а также бронза в эстафете 4х100 метров. Стометровку Белопухова преодолела за 11,88 секунды, а 200 метров пробежала за 24,07 секунды.



Бронзовая медаль нашей спортсменке досталась в составе юниорского сборной России. Смешанная команда преодолела эстафету 4 по 100 метров за 43,838 секунды. От белорусов, взявших серебро, их отделили две тысячные секунды.





Анастасия Дорохова





