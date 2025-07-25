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16:31, 25 июля 2025 года В Спасском-Лутовиново появился парк семейного отдыха Обустроить его помогла региональная госпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий".





Парк семейного отдыха появился в селе Спасское-Лутовиново. Теперь туда можно приехать не только для того, чтобы погулять по аллеям, но и чтобы отдохнуть с комфортом рядом с усадьбой классика.



Преображение помогла осуществить региональная госпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий". Там появились лавочки с теневыми навесами, освещение и даже стол для игры в шахматы.



Отремонтированы и пешеходные дорожки – теперь они в плитке. Стоимость работ составила 2,9 миллиона рублей.





Надежда Невматулина





