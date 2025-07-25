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17:30, 25 июля 2025 года На перекрестках Орла появятся новые комплексы фиксации нарушений ПДД Дюжину таких систем установят до середины сентября.





До середины сентября 12 комплексов "Поток-ПДД" установят на перекрестках Орла. На каждом – по две системы.



"Потоки" фиксируют нарушение скоростного режима, требований дорожных знаков и разметки, а также проезд на красный и выезд за стоп-линию. Данные о нарушении представляются в электронном виде и включают фотографию транспортного средства с отображением номера машины, даты и времени нарушения.



Системы установят по адресам: пересечение ул. Московская и ул. Старо-Московская;

пересечение ул. Пионерская и ул. Салтыкова-Щедрина;

пересечение Наугорское шоссе и ул. Скворцова;

пересечение ул. Комсомольская и пер. Дарвина;

пересечение Карачевское шоссе и ул. Латышских стрелков;

пересечение ул. Комсомольская и ул. Кромская.





Артем Ежаков





