На перекрестках Орла появятся новые комплексы фиксации нарушений ПДД
Дюжину таких систем установят до середины сентября.
До середины сентября 12 комплексов "Поток-ПДД" установят на перекрестках Орла. На каждом – по две системы.
"Потоки" фиксируют нарушение скоростного режима, требований дорожных знаков и разметки, а также проезд на красный и выезд за стоп-линию. Данные о нарушении представляются в электронном виде и включают фотографию транспортного средства с отображением номера машины, даты и времени нарушения.
Системы установят по адресам:
пересечение ул. Московская и ул. Старо-Московская;
пересечение ул. Пионерская и ул. Салтыкова-Щедрина;
пересечение Наугорское шоссе и ул. Скворцова;
пересечение ул. Комсомольская и пер. Дарвина;
пересечение Карачевское шоссе и ул. Латышских стрелков;