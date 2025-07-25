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14:29, 25 июля 2025 года Орловские следователи принимают поздравления с профессиональным праздником Наша съемочная группа покажет вам, как работает Надежда Трофимова, в чьем ведении находятся особо важные дела.







25 июля отмечается День сотрудника органов следствия РФ — профессиональный праздник работников Следственного комитета, следственных подразделений МВД, ФСБ и других ведомств.



Наша съемочная группа покажет вам, как работает Надежда Трофимова, в чьем ведении находятся особо важные дела. Следствию женщина отдала 16 лет. О человеке, который знает, как добраться до истины даже там, где, казалось бы, нет зацепок, расскажет Владимир Маряшин.





Владимир Маряшин





