Под Орлом сотрудники МЧС спасли упавшую в яму пенсионерку
Женщина повредила ногу и не смогла вылезти самостоятельно.
Фото: пресс-служба МЧС по Орловской области
24 июля в деревне Еропкино-Большак Свердловского района спасатели помогли пожилой женщине выбраться из ямы. Она упала туда, когда занималась хозяйственными работами во дворе. Пенсионерка повредила ногу.
— На место прибыли сотрудники 32 пожарно-спасательной части. Они достали женщину из ямы, оказали ей первую помощь. Затем они помогли ее перенести в автомобиль медиков для дальнейшей госпитализации, — рассказали в МЧС по Орловской области.
Всего за прошедшие сутки орловские спасатели выезжали 14 раз, два из них — на пожар, остальные — на помощь населению.