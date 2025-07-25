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10:16, 25 июля 2025 года Под Орлом сотрудники МЧС спасли упавшую в яму пенсионерку Женщина повредила ногу и не смогла вылезти самостоятельно.



Фото: пресс-служба МЧС по Орловской области

24 июля в деревне Еропкино-Большак Свердловского района спасатели помогли пожилой женщине выбраться из ямы. Она упала туда, когда занималась хозяйственными работами во дворе. Пенсионерка повредила ногу.

— На место прибыли сотрудники 32 пожарно-спасательной части. Они достали женщину из ямы, оказали ей первую помощь. Затем они помогли ее перенести в автомобиль медиков для дальнейшей госпитализации, — рассказали в МЧС по Орловской области. Всего за прошедшие сутки орловские спасатели выезжали 14 раз, два из них — на пожар, остальные — на помощь населению.





Юлия Сабельникова





