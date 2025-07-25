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15:30, 25 июля 2025 года Орловские врачи нередко достают тараканов из ушей пациентов За помощью при застрявших в ЛОР-органах инородных предметах можно обратиться в больницу Семашко.





Врачи-оториноларингологи больницы имени Семашко в Орле рассказали, с какими случаями застревания инородных предметов в ушах, горлах и носах пациентов они сталкиваются.



По словам пресс-службы медучреждения, нередки случаи обращения с тараканами. Самостоятельно они выбраться не могут, так как не умеют идти назад, а развернуться в ушном канале им просто не хватает места.



Также врачи сталкиваются с другими застрявшими у пациентов насекомыми, микронаушниками, фрагментами еды, косточками, шариками от пирсинга и даже обломками ногтей в носах.





Артем Ежаков





